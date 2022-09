Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Μήνυση Πιτσιόρλα κατά Ρουμπάτη

Τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ μήνυσε ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ.

Μήνυση κατά του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Γιάννη Ρουμπάτη κατέθεσε ο Στέργιος Πιτσιόρλας, πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, σε γραπτή του δήλωση αναφέρει: «Σήμερα το πρωί, όπως είχα προαναγγείλει, δια του εκπροσώπου μου καθηγητή κ. Χρήστου Μυλωνόπουλου κατέθεσα μήνυση κατά του πρώην διοικητή της ΕΥΠ κ. Ρουμπάτη για όσα είπε και έπραξε εναντίον μου».

