Νιγηρία: Κοκαΐνη αξίας 278 εκατομμυρίων δολαρίων βρήκαν οι Αρχές (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την ποσότητα που κατασχέδθηκε από την Δίωξη Ναρκωτικών και την σύλληψη μελών της σπείρας διακίνησης της κοκαΐνης.

Η Δίωξη Ναρκωτικών της Νιγηρίας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι εντόπισε σε αποθήκη του Λάγκος και κατέσχεσε ποσότητα 1,8 τόνων κοκαΐνης, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε 278,5 εκατομμύρια δολάρια. Τα ναρκωτικά προορίζονταν για αγοραστές στην Ευρώπη και την Ασία.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε άνθρωποι (τέσσερις Νιγηριανοί και ένας Τζαμαϊκανός) που κατηγορούνται ως μέλη διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο οι αρχές της Νιγηρίας παρακολουθούσαν από το 2018 σε συνεργασία με την Δίωξη Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA).

Η δυτική Αφρική αποτελεί σημαντικό κόμβο διαμετακόμισης κοκαΐνης που παρασκευάζεται στη Λατινική Αμερική και πωλείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Τον περασμένο Απρίλιο, στην Ακτή Ελεφαντοστού κατασχέθηκαν περισσότεροι από δύο τόνοι κοκαΐνης, ενώ το 2019 στο Πράσινο Ακρωτήριο είχαν κατασχεθεί 9,5 τόνοι κοκαΐνης.

Το 2020 οι κατασχέσεις κοκαΐνης σε όλον τον κόσμο ξεπέρασαν συνολικά τους 1.424 τόνους, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC).

