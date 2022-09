Κοινωνία

Κρυονέρι: Πρώην παίκτης ριάλιτι απείλησε με αυτοκτονία (εικόνες)

Αίσιο τέλος στο θρίλερ με τον 40χρονο που απειλούσε με αυτοκτονία.

Στο κτήριο του Κέντρου Διαλογής των ΕΛΤΑ, στο Κρυονέρι, ταμπουρώθηκε πρώην παίκτης του “Survivor”, ο οποίος απειλώντας να αυτοκτονήσει.

Ο 40χρονος είχε κλειστεί στην τουαλέτα, του κτηρίου όπου εργαζόταν ως υπεύθυνος φύλαξης και στο σημείο έσπευσαν μέλη της οικογένειάς του, αλλά και διαπραγματευτές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Λίγο πριν απο τις 10:00, οι Αρχές μπήκαν στο χώρο και τον συνέλαβαν.

