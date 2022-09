Κοινωνία

Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση σε μαγαζί (βίντεο)

Καταστροφές προκλήθηκαν στις προσόψεις δύο καταστημάτων, από την επίθεση που έγινε στο ένα.

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε κατάστημα με ντόνατς στην Καλλιθέα.

Κροτίδες βρέθηκαν στην πρόσοψη του καταστήματος και προκάλεσαν ζημιές στις βιτρίνες της επιχείρησης, καθώς και της διπλανής.

Η επίθεση έγινε ξημερώματα και δεν υπήρξαν τραυματίες.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

