Απεργία στα ΜΜΜ: Παράνομη και καταχρηστική, αλλά κατόπιν εορτής…

Η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ασκώντας αγωγή, το μεσημέρι της Τρίτης και η εκδίκαση της έγινε την ημέρα της απεργίας.

Παράνομη και καταχρηστική έκρινε με σημερινή του απόφαση το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 24ωρη απεργία που προκήρυξε το ΕΚΑ και στην οποία συμμετείχαν τα 8 Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ.

Η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ασκώντας αγωγή, το μεσημέρι της Τρίτης 20/09/2022, η οποία εκδικάστηκε την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 21/09/2022.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η απεργία κρίθηκε παράνομη, λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων νόμιμης άσκησής της, που προβλέπει η σχετική νομοθεσία: γνωστοποίηση των αιτημάτων και των λόγων που τα θεμελιώνουν 4 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της απεργίας, διάθεση αναγκαίου προσωπικού για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων («Προσωπικό Ασφαλείας»), διάθεση προσωπικού για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας («Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας»), υποχρέωση υποβολής αίτησης για Διεξαγωγή Δημόσιου Διαλόγου από τη συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει την απεργία.

Παράλληλα, η απεργία κρίθηκε καταχρηστική με το σκεπτικό ότι, αφενός προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία στην εταιρεία και αφετέρου, πραγματοποιήθηκε την ημέρα ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου, παρόλο που αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 6 Αυγούστου 2022, οπότε και υπήρχε το χρονικό περιθώριο, να εκφραστούν οι απόψεις των σωματείων ενώπιον της διοίκησης της εταιρείας. Αντίθετα, επελέγη το έσχατο μέσο απεργίας, με την αποδοχή των δυσμενών επιπτώσεων.

