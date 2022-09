Life

“Παγιδευμένοι”: Η ιστορία ξανά από την αρχή... (εικόνες)

Οι «Παγιδευμένοι» διηγούνται ξανά τα μυστικά, τα λάθη, τα πάθη και τις συγκρούσεις τους.

Η σειρά που μας έκοψε την ανάσα με την καταιγιστική πλοκή της, που μας «παγίδευσε» με τις συγκλονιστικές ανατροπές της και συζητήθηκε για την ένταση των συναισθημάτων της, αλλά και τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών της, δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές αυτό το Σαββατοκύριακο για να ξετυλίξει από την αρχή το νήμα αυτής της δυνατής ιστορίας.

Το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στις 22:00, μέσα από 2 διπλά επεισόδια, θα δούμε σε επανάληψη όλα όσα μας καθήλωσαν και θα θυμηθούμε όλα όσα μας έκαναν να ανυπομονούμε για τις εξελίξεις και το επόμενο βήμα των ηρώων, που εγκλωβισμένοι σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Ένα νεαρό κορίτσι δολοφονείται.

Μία δικηγόρος και ένας Εισαγγελέας συναντιούνται και αναγκάζονται να συνεργαστούν για να βρουν τον πραγματικό ένοχο. Έχουν, όμως, εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Για τον Δημήτρη, ο Νόμος και η Δικαιοσύνη είναι το ίδιο. Για την Άννα, άλλο ο Νόμος και άλλο η Δικαιοσύνη.

Παγιδευμένοι σ’ έναν λαβύρινθο μυστικών, ψάχνουν να βρουν διέξοδο. Μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή συναισθημάτων, αναζητούν την αλήθεια. Κανείς τους, όμως, δε θα μπορέσει να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από την οφθαλμαπάτη.

Ποιοι είναι οι πραγματικοί δράστες και ποιοι οι ηθικοί αυτουργοί;

Η πορεία προς την εξιχνίαση του εγκλήματος θα τους φέρει πιο κοντά, αλλά θα κλυδωνίσει και τις σχέσεις των προσώπων που είναι γύρω τους.

Γιατί κανείς δεν είναι αθώος…

Γιατί τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…

Γιατί η αλήθεια έχει πολλά πρόσωπα και κρύβει μέσα της πολλή οδύνη…

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

Όλα τα επεισόδια της σειράς «Παγιδευμένοι» μπορείτε να τα δείτε στο site του ANT1

https://www.antenna.gr/watch/1578868/oi-pagideymenoi-epeisodio-01-02

&

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=ZMFYMzDhh0A

