Αθλητικά

Ισπανία – Εθνική γυναικών: Ανταρσία από 15 ποδοσφαιρίστριες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρίζονται ότι η κατάσταση στην ομάδα ««επηρεάζει σοβαρά την συναισθηματική κατάσταση και την υγεία τους» και ζητούν την απομάκρυνση του προπονητή. Η απάντηση της Ομοσπονδίας.

Δεκαπέντε παίκτριες αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την εθνική ομάδα γυναικών της Ισπανίας, λόγω διαφορών με τον προπονητή, ενώ η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) ανακοίνωσε την υποστήριξή της στον Χόρχε Βίλντα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της RFEF, οι δεκαπέντε ποδοσφαιρίστριες, απέστειλαν το ίδιο email, στο οποίο υποστηρίζουν ότι η κατάσταση γύρω από την εθνική ομάδα "επηρεάζει σοβαρά την συναισθηματική κατάσταση και την υγεία τους". Τις τελευταίες εβδομάδες, ισπανικά ΜΜΕ εικάζουν ότι μία ομάδα από τις Ισπανίδες διεθνείς, επιθυμούν την απομάκρυνση του Βίλντα.

«Η RFEF δεν θα επιτρέψει στις παίκτριες να αμφισβητήσουν την συνέχεια του εθνικού προπονητή και του τεχνικού επιτελείου του, γιατί η λήψη αυτών των αποφάσεων δεν είναι στην αρμοδιότητα τους», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της ομοσπονδίας και προστίθεται: «Δεν πρόκειται να καλέσουμε παίκτριες που δεν θέλουν να φορέσουν την φανέλα της Ισπανίας. Η Ομοσπονδία θα χρησιμοποιήσει μόνο παίκτριες με κίνητρα, ακόμη κι εάν αυτό σημαίνει ότι θα παίζει με νεαρές».

Σύμφωνα με τον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό «COPE», μεταξύ εκείνων που ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους, είναι οι παίκτριες της Μπαρτσελόνα, Πάτρι Γκουιχάρο, Μάπι Λεόν, Σάντρα Πάνος, Αϊτάνα Μπονμάτι, Κλαούντια Πίνα και Μαριόνα Καλντέντεϊ, καθώς επίσης, οι διεθνείς της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, Ονα Μπάτλ, Λουτσία Γκαρθία και της Μάντσεστερ Σίτι, Λεϊλά Ουχάμπι και Λαϊα Αλεϊξαντρί.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: “Μαϊμού” αστυνομικός χτύπησε και λήστεψε μετανάστη

Θεσσαλονίκη: Φιλόλογος εργαζόταν σε οίκο ανοχής για να σπουδάσει τον γιό της γιατρό

Κολωνάκι: Ριφιφί σε αποθήκη με κοσμήματα