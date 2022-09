Κόσμος

Η Βουλγαρία κήρυξε τα σύνορα με Τουρκία σε κατάσταση μερικής έκτακτης ανάγκης

Η Βουλγαρία έχει ορθώσει αγκαθωτό φράχτη σε μήκος 200 χιλιομέτρων στα σύνορα της με την Τουρκία, για να αναχαιτίσει τις μεταναστευτικές ροές.

Σε κατάσταση “ μερικής έκτακτης ανάγκης” λόγω της αυξημένης προσφυγικής/μεταναστευτικής κίνησης - πίεσης στα σύνορα της με την Τουρκία, κήρυξε η Βουλγαρία, την μεθόριο στην περιοχή του Χάσκοβο. Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο περιφερειάρχης της περιοχής του Χάσκοβο, Μίνκο Αγκέλοφ, η απόφαση ελήφθη λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται η συνοριακή μεθόριος από πρόσφυγες και μετανάστες που κατευθύνονται από την Τουρκία προς τη Βουλγαρία.

Ωστόσο, οι ροές δεν έχουν αναχαιτιστεί και καθώς αυξάνονται, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες κάτοικων της μεθορίου για κλοπές, επιθέσεις, εμπρησμούς κ.α παραπτώματα που αποδίδουν στους αλλοδαπούς που εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με τα Βουλγαρικά Μέσα Ενημέρωσης

Το θέμα των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία προς τα σύνορα των δυο χωρών συζήτησαν την Τετάρτη στον Έβρο οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος και Δημόσιας Τάξης της Βουλγαρίας κ. Ιβάν Δεμερτζίεφ, υπογραμμίζοντας την ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στα σύνορα.

