Αθλητικά

Παγκόσμιο Κωπηλασίας: Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου ασημένιος στην Τσεχία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέκτησε ο Έλληνας αθλητής, με την εξαιρετική του εμφάνιση.

Το ασημένιο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Ρατσίστε της Τσεχίας. Ενάμιση μήνα μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο, ο 23χρονος κωπηλάτης διεκδικούσε το χρυσό μετάλλιο στο μεγαλύτερο μέρους του υγρού στίβου των 2.000 μέτρων, αλλά εν τέλει πέρασε δεύτερος τη γραμμή του φίνις με χρόνο 07:05.42.

Ο Παπακωνσταντίνου αν και πρώτος έχασε έδαφος και έμεινε στην 3η θέση, αλλά με αντεπίθεση πέρασε δεύτερος, επανήλθε στην πρώτη θέση για λίγα μέτρα, αλλά ο Ιταλός Γκαμπριέλ Σοάρες αποδείχτηκε πιο δυνατός και αναδείχτηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής με χρόνο 07:03.40.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Σλοβένος Ράικο Χρβατ με 07:08.66. Άτυχος αποδείχτηκε ο Ελβετός Αντρί Στρούζινα, καθώς αναποδογύρισε το σκάφος του, αλλά ανέβηκε ξανά και κατάφερε να τερματίσει.

Τα αποτελέσματα του τελικού του σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Ρατσίστε έχουν ως εξής:

ΣΚΙΦ ΕΛΑΦΡΩΝ ΒΑΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Γκαμπριέλ Σοάρες (Ιταλία) 07:03.40 Χρυσό

Αντώνης Παπακωνσταντίνου (ΕΛΛΑΔΑ) 07:05.42 Ασημένιο

Ράικο Χρβατ (Σλοβενία) 07:08.66 Χάλκινο

Μπατίστ Σαβετέ (Γαλλία) 07:18.31

Μπρούνο Σετράρο Μπεριόλο (Ουρουγουάη) 07:14.79

Αντρί Στρούζινα (Ελβετία) 09:22.42

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - ασέλγεια σε 8χρονη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 55χρονος

Πεθερά “έπιασε” την νύφη με τον εραστή της… στο γλέντι του γάμου!

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: “Το Πρωινό” μέσα στο σπίτι της οικογένειας (βίντεο)