Εκλογές στη Βραζιλία: Οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν ότι θα αναγνωρίσουν άμεσα τον νικητή

Eκφράζονται φόβοι ότι ο νυν αρχηγός του κράτους, ο ακροδεξιός Ζαΐχ Μπολσονάρου, που αμφισβητεί την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει την ήττα του και να υποκινήσει ταραχές.



Eκφράζονται φόβοι ότι ο νυν αρχηγός του κράτους, ο ακροδεξιός Ζαΐχ Μπολσονάρου, που αμφισβητεί την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας μπορεί να μιμηθεί το παράδειγμα του αμερικανού πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να αρνηθεί να αναγνωρίσει την ήττα του και να υποκινήσει ταραχές.

Αμερικανοί διπλωμάτες διαβεβαίωσαν τον κεντροαριστερό πρώην πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, μεγάλο φαβορί των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου στη Βραζιλία κατά δημοσκοπήσεις, πως θα αναγνωρίσουν αμέσως τον νικητή, προκειμένου να αποτραπεί κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης του αποτελεσματος ή δημιουργίας χάους μετά την ψηφοφορία, δήλωσαν πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Μια εβδομάδα και κάτι προτού διεξαχθεί ο πρώτος γύρος των εκλογών τη 2η Οκτωβρίου, συνεχίζουν να εκφράζονται φόβοι ότι ο νυν αρχηγός του κράτους, ο ακροδεξιός Ζαΐχ Μπολσονάρου, που αμφισβητεί την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, μπορεί να μιμηθεί το παράδειγμα του αμερικανού πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να αρνηθεί να αναγνωρίσει την ήττα του και να υποκινήσει ταραχές.

Μια από τις πηγές, που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της εμπιστευτικής φύσης των συνομιλιών, εξήγησε πως ο Λούλα είπε στον Ντάγκλας Κόνεφ, τον αμερικανό πρεσβευτή στη Βραζιλία, πως η Ουάσινγκτον πρέπει να αναγνωρίσει το ταχύτερο τον νικητή των εκλογών, είτε στον πρώτο γύρο είτε —αν χρειαστεί να διεξαχθεί— στον δεύτερο, την 30ή Οκτωβρίου.

Η απάντηση που δόθηκε στον άλλοτε συνδικαλιστή είναι πως η κυβέρνηση σκοπεύει να αναγνωρίσει άμεσα το αποτέλεσμα των εκλογών όποιος κι αν επικρατήσει, για να μειώσει κάθε πιθανότητα αμφισβήτησής του και πολιτικής αστάθειας, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Σέλσου Αμορίμ, κορυφαίος σύμβουλος του Λούλα για θέματα εξωτερικής πολιτικής, έλαβε παρόμοιες διαβεβαιώσεις από διπλωμάτες κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, σύμφωνα με έτερη πηγή. Τρίτη πηγή σημείωσε πως πολλές ευρωπαϊκές χώρες σκοπεύουν να αναγνωρίσουν επίσης άμεσα το αποτέλεσμα των εκλογών.

Όταν του ζητήθηκε σχόλιο, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να αναφερθεί άμεσα στη συνάντηση του Λούλα με τον αμερικανό πρεσβευτή Κόνεφ και πρόσθεσε πως οι επαφές με υποψήφιους «δεν υπονοούν υποστήριξη προς οποιοδήποτε πρόσωπο, κόμμα ή πλατφόρμα». Πρόσθεσε πως η αμερικανική διπλωματία «πιστεύει στην ισχύ των δημοκρατικών θεσμών της Βραζιλίας».

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ, στοιχειωμένη από την επίθεση οπαδών του κ. Τραμπ στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, ανησυχεί ολοένα πιο έντονα για τους αστήρικτους ισχυρισμούς του κ. Μπολσονάρου περί εκλογικής νοθείας και έστειλε αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου στην Μπραζίλια για να τον παροτρύνει να δεσμευτεί στην τήρηση των δημοκρατικών κανόνων. Τον Μάρτιο, το Ρόιτερς μετέδωσε πως ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς τόνισε σε βραζιλιάνους αξιωματούχους πως ο Ζαΐχ Μπολσονάρου πρέπει να σταματήσει να αμφισβητεί το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας.

