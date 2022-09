Κοινωνία

Αττική: Σύλληψη για ληστείες σε τράπεζες και ταχυδρομικά καταστήματα

Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε μετά από έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 41χρονου και στη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε ως μέσο διαφυγής.

Συνελήφθη 41χρονος ημεδαπός για ληστείες σε τράπεζες και ταχυδρομικά καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάσθηκαν πέντε περιπτώσεις ληστειών σε τράπεζες και μία σε ταχυδρομικό κατάστημα

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Συνελήφθη, χθες 23-9-2022 το μεσημέρι, στο Περιστέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 41χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ληστείες κατά εξακολούθηση και για παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα ο ανωτέρω, λίγο πριν τη σύλληψη του, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πρόσωπου, του εισήλθε σε κατάστημα τράπεζας στην περιοχή του Κολωνού και με την απειλή όπλου αφαίρεσε από το ταμείο χρηματικό ποσό.

Ο 41χρονος, κατόπιν αξιοποίησης ερευνητικών δεδομένων, είχε ταυτοποιηθεί ως δράστης ένοπλων ληστειών σε καταστήματα τραπεζών και ΕΛ.ΤΑ. σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του μάλιστα, είχε συσταθεί ειδική ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Ως προς τον τρόπο δράσης, εισέρχονταν στα καταστήματα, έχοντας πλήρως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση καπέλο, χειρουργική μάσκα, γυαλιά ηλίου, κράνος, κουκούλα τύπου full-face και αφού ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους με την απειλή πιστολιού, αφαιρούσε τα χρήματα από τα ταμεία. Σε κάποιες περιπτώσεις ζητούσε να του παραδώσουν το χρηματικό ποσό αφού το τοποθετήσουν μέσα σε φάκελο. Στη συνέχεια εξανάγκαζε υπάλληλο να του ανοίξει τη διπλή θύρα ασφαλείας της κύριας εισόδου από την οποία και διέφευγε.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε οικία και στη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε ως μέσο διαφυγής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

• αεροβόλο πιστόλι

• το χρηματικό ποσό των 7.960 ευρώ (που είχε αφαιρέσει κατά τη ληστεία)

• υφασμάτινη μάσκα προστασίας

• γυαλιά ηλίου και

• πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των ληστειών

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιασθεί 5 περιπτώσεις ληστειών σε καταστήματα τραπεζών και μία σε ταχυδρομικό κατάστημα, που διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται".

