Ολυμπιακός – Μανωλάς: Γιατί αποφάσισα να φύγω

Το μήνυμα του διεθνή αμυντικού στην «ερυθρόλευκη οικογένεια», οι ευχαριστίες και η αναφορά στο οικονομικό δέλεαρ.

Ο Κώστας Μανωλάς «αποχαιρέτησε» για δεύτερη φορά τον Ολυμπιακό, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σάρτζα του Ντουμπάϊ. Ο 31χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός, έστειλε μήνυμα στην «ερυθρόλευκη οικογένεια», διευκρινίζοντας ότι η επιλογή του, δεν είχε σχέση με τα χρήματα.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες, τους προπονητές, τους φροντιστές και όλους μέσα στο Ρέντη! Θέλω να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στο γιατρό κ. Χρήστο Θέο, τον Χρήστο τον Μουρίκη και τους φυσιοθεραπευτές που με βοήθησαν να επανέλθω γιατί πέρσι πέρασα μια δύσκολη στιγμή!!

Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα ήθελα, δεν πάνε πάντα στη ζωή. Κατάλαβα και ένιωσα ότι δεν ήμουν αναγκαίος στην ομάδα και αποφάσισα να φύγω. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα χρημάτων!

Τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Ολυμπιακού για όλη την στήριξή του. Θα τον έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου, όπως και την αγαπημένη μου ομάδα! Ζήτω ο Ολυμπιακός!!», έγραψε ο Μανωλάς σε ανάρτηση του στο διαδίκτυο.

