Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν σε περιοχές της Ελλάδας

Που καταγράφηκαν οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες.



Αρνητικές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής, με τον υδράργυρο να πέφτει και πάλι τοπικά λίγο κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Βωβούσα Ιωαννίνων (-0,7 βαθμοί), Οχυρό Νευροκοπίου (-0,6), Μαυρολιθάρι Φωκίδας (-0,2) και Φαράγγι Μοιρών Φλώρινας (-0,1).

Ωστόσο, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

