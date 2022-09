Πολιτική

Τουρκικά ΜΜΕ: Ισχυρισμοί για μεταφορά τεθωρακισμένων σε Λέσβο και Σάμο (εικόνες)

Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύονται εικόνες που, όπως υποστηρίζουν, κατέγραψαν drones των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων πάνω από την Λέσβο και τη Σάμο.



Εικόνες που κατέγραψαν drones των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων πάνω από την Λέσβο και τη Σάμο δημοσιεύονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και υποστηρίζεται ότι πρόκειται για αποβατικά ελληνικά πλοία που μεταφέρουν αμερικανικά όπλα στα νησιά με μη αποστρατικοποιημένο καθεστώς.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα μεταφέρθηκαν 23 τεθωρακισμένα οχήματα στη Λέσβο και 18 στη Σάμο. Υποστηρίζουν ότι είναι από τα τεθωρακισμένα οχήματα που έστειλαν οι Αμερικανοί στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης.

Τουρκικές πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι η μεταφορά οπλισμού πραγματοποιήθηκε από τις 18 μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου και ότι η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς που βρίσκονται κοντά στην Τουρκία.

Χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση της Ελλάδας, υποστηρίζοντας πως είναι αντίθετη με το πνεύμα του δικαίου και της συμμαχίας. Υποστηρίζουν ακόμη ότι η Ελλάδα παραβιάζει το μη στρατιωτικό καθεστώς αυτών των δύο νησιών εδώ και χρόνια. Κατηγορούν την Ελλάδα ότι είναι η πλευρά που αυξάνει την ένταση, είναι αδιάλλακτη και ενεργεί παράνομα.

