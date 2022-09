Αθλητικά

Χάμες Ροντρίγκες: Επιστροφή με γκολ στην Εθνική Κολομβίας

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού επέστρεψε στην Εθνική ομάδα της χώρας του και άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με την Γουατεμάλα.

Ο Χάμες Ροντρίγκες, συνδύασε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την επιστροφή του στην εθνική ομάδα της Κολομβίας. Ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, ήταν από τους πρωταγωνιστές στην άνετη επικράτηση επί της Γουατεμάλας με 4-1 και μάλιστα, στο 40ο λεπτό ήταν αυτός που «άνοιξε» το σκορ.

Η φιλική αναμέτρηση, διεξήχθη στην Ρεντ Μπουλ Αρίνα του Νιού Τζέρσεϊ και ο Ροντρίγκες, έδωσε την θέση του στον Καρασκάλ (64`), ενώ τα υπόλοιπα τέρματα των Κολομβιανών, σημείωσαν οι Σινιστέρα (57`), Μπορέ (76`) και Ασπρίγια (89`). το «γκολ της τιμής» για τους ηττημένους, σημείωσε ο Σάντις στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης.

