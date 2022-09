Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο παρέλαβε εξελιγμένα συστήματα αεράμυνας από τις ΗΠΑ

Θερμές ευχαριστίες του Ζελένσκι στον Μπάιντεν για το σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος NASAMS, το οποίο επιζητούσε εδώ και καιρό το Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα ότι η Ουκρανία έλαβε εξελιγμένα συστήματα αεράμυνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν η πρώτη παραδοχή ότι η Ουκρανία έλαβε το σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος NASAMS, το οποίο επιζητούσε εδώ και καιρό το Κίεβο και του οποίου η αποστολή εγκρίθηκε από την Ουάσινγκτον στα τέλη του περασμένου μήνα.

Τα αντιαεροπορικά συστήματα NASAMS μπορούν να εκτοξεύσουν πυραύλους εδάφους-αέρος μικρού και μεσαίου βεληνεκούς. Κατασκευάζονται από την αμερικανική Raytheon και τον νορβηγικό όμιλο Kongsberg.

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τις ΗΠΑ να επιδείξουν ηγετικό ρόλο και να δώσουν στην Ουκρανία τα συστήματα αεράμυνας. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο (Τζο) Μπάιντεν για μια θετική απόφαση που έχει ήδη ληφθεί», είπε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης μεταφρασμένο στα αγγλικά.

«Αλλά πιστέψτε με, αυτό απέχει πολύ να καλύψει την μη στρατιωτική υποδομή, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα σπίτια των Ουκρανών».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε επίσης τις ΗΠΑ για την αποστολή συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (HIMARS) και άλλα αντίστοιχα συστήματα εκτόξευσης πυραύλων που επιτρέπουν στην Ουκρανία να επιτίθεται ενάντια στις ρωσικές δυνάμεις κατοχής.

