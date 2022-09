Αθλητικά

Nations League: Κροατία και Φινλανδία στο Final 4

Η Τουρκία ανέβηκε στη League B και η Λιθουανία υποβιβάστηκε στη League D.

Ολλανδία και Κροατία έγιναν οι πρώτες ομάδες από τον 1ο και 4ο όμιλο της League A, που εξασφάλισαν στο φινάλε της συγκεκριμένης φάσης την πρωτιά των γκρουπ που συμμετέχουν και ταυτόχρονα τα δύο πρώτα «εισιτήρια» για το Final 4 του 3ου Nations League. Υποβιβάστηκαν στη League B, Αυστρία και Ουαλία.

Η «Χρβάτσκα» «καθάρισε» μέσα σε τρία λεπτά την αναμέτρηση με την Αυστρία στο Ερνστ Χάπελ της Βιέννης (ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, Μάρκο Λιβάια, έδωσε το προβάδισμα στο 69΄) και με το τελικό 3-1 κατέκτησε την πρώτη θέση του 1ου ομίλου, αφήνοντας δεύτερη την Δανία, που την ίδια ώρα έκανε το καθήκον της απέναντι στη Γαλλία (2-0).

Οι «τρικολόρ» παρά την 3η ήττα που γνώρισαν σε 6 αγώνες παρέμειναν στη League A, ενώ η Αυστρία με 4 βαθμούς πήρε το δρόμο για τη League B.

Πρώτη και αήττητη με μόλις μία ισοπαλία σε 6 ματς (5-1-0) στον 4ο όμιλο η Ολλανδία, η οποία στο ντέρμπι κορυφής επικράτησε με 1-0 του Βελγίου στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ.

Την ίδια ώρα, στο Κάρντιφ η Πολωνία με γκολ του άλλοτε άσου του ΠΑΟΚ, Κάρολ Σφιντέρσκι, νικούσε με 1-0 την Ουαλία της μόλις ισοπαλίας και πέντε ηττών στη διάρκεια της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ρόμπερτ Πέιτζ πήρε αυτό που της άξιζε ως τελευταία του γκρουπ...

Στον όμιλο που τα πάντα είχαν κριθεί (η Τουρκία ανέβηκε στη League B και η Λιθουανία υποβιβάστηκε στη League D) από την περασμένη Πέμπτη (22/09), τα Νησιά Φαρόε έκαναν την έκπληξη επικρατώντας με 2-1, υποχρεώνοντας το συγκρότημα του Στέφαν Κουντς στην πρώτη του ήττα στον 1ο όμιλο της League C.

Χωρίς νίκη (0-1-5) έμεινε η Λιθουανία, η οποία ηττήθηκε και από το Λουξεμβούργο (1-0).

