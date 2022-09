Υγεία - Περιβάλλον

Συρία – επιδημία χολέρας: Δεκάδες νεκροί και παγκόσμια ανησυχία

Το ξέσπασμα της επιδημία οφείλεται στη χρήση μολυσμένου νερού για το πότισμα των σοδειών και στην κατανάλωση ακατάλληλου νερού από τον ποταμό Ευφράτη.

Ξέσπασμα της χολέρας σε αρκετές επαρχίες της Συρίας έχει κοστίσει τη ζωή σε 29 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας, με τον ΟΗΕ να κάνει λόγο για τη χειρότερη επιδημία της ασθένειας αυτής στη χώρα εδώ και χρόνια.

338 κρούσματα χολέρας έχουν καταγραφεί στη Συρία από τότε που πρωτοεμφανίστηκε η επιδημία στη χώρα, πριν ένα μήνα, με τις περισσότερες μολύνσεις και θανάτους να εντοπίζονται στην επαρχία του Χαλεπιού, σημείωσε το υπουργείο Υγείας. Εκεί έχουν καταγραφεί 230 κρούσματα και 25 θάνατοι.

Ο ΟΗΕ είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι η επιδημία πιστεύεται ότι οφείλεται στη χρήση μολυσμένου νερού για το πότισμα των σοδειών και στην κατανάλωση ακατάλληλου νερού από τον ποταμό Ευφράτη που διασχίζει τη Συρία από τα βόρεια στα ανατολικά. Η ιδιαίτερα μολυσματική ασθένεια έχει επίσης εξαπλωθεί στις βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές της Συρίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Κούρδων και ομάδων της αντιπολίτευσης, όπου έχουν καταφύγει εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι έπειτα από περισσότερη από μία δεκαετία πολέμου.

Τα ύποπτα κρούσματα χολέρας αυξήθηκαν στα 2.092 στη βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε η Intenational Rescue Committee (IRC), με έδρα τις ΗΠΑ, που δραστηριοποιείται εκεί. Η οργάνωση κατήγγειλε ότι τα κρούσματα που καταγράφονται επισήμως είναι πολύ λιγότερα από τα πραγματικά.

Οι εκτεταμένες ζημιές στο εθνικό δίκτυο υδροδότησης της Συρίας έπειτα από χρόνια πολέμου αναγκάζουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού να βασίζεται σε μη ασφαλείς πηγές.

Προτού ξεσπάσει αυτή η επιδημία χολέρας, η κρίση νερού είχε προκαλέσει αύξηση των περιστατικών διάρροιας, υποσιτισμού και δερματικών παθήσεων στη Συρία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

