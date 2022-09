Κοινωνία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται το νέο κύμα κακοκαιρίας. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τα έντονα φαινόμενα.



Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από το βράδυ της Δευτέρας, καθώς μέρος της κακοκαιρίας με το όνομα BOGDAN που επηρεάζει την Ιταλία, θα κινηθεί προς την περιοχή μας.

Πιο συγκεκριμένα την Τρίτη (27-9-2022) θα επηρεαστούν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλο αριθμό κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους:

α. Το βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα και

β. Η δυτική Στερεά και πιθανόν η βορειοδυτική Πελοπόννησος από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Πατέρας και κόρη ζουν μέσα στο αυτοκίνητο τους από τον Φεβρουάριο! (εικόνες)

Ευρυτανία: Αγωνία για την 48χρονη αγνοούμενη – “Χτενίζουν” την περιοχή (εικόνες)

Ιταλία - Μελόνι: η επικεφαλής της άκρας δεξιάς, η νίκη στις εκλογές και η υπόσχεση