Φυσικό αέριο – ΔΕΠΑ: Μείωση της τιμής για τους οδηγούς

Τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου για τους οδηγούς ανακοίνωσε η ΔΕΠΑ.

Μείωση της τιμής του φυσικού αερίου κίνησης για τους οδηγούς οχημάτων (ιδιώτες και επαγγελματίες) που το χρησιμοποιούν ανακοίνωσε η ΔΕΠΑ Εμπορίας. Συγκεκριμένα η τιμή του Fisikon από την Τρίτη 4 Οκτωβρίου μειώνεται στο 1,30 ευρώ ανά κιλό από 1,75 ευρώ.

«Η ΔΕΠΑ Εμπορίας λαμβάνοντας υπόψη τη διαφαινόμενη πτώση της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό κόμβο αναφοράς (TTF) για τον μήνα Οκτώβριο, θα μετακυλήσει την μείωση αυτή στο σύνολό της προς όφελος των καταναλωτών. Στη μειωμένη τιμή θα συμπεριληφθεί η επιδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (όπως έγινε και τον μήνα Σεπτέμβριο), ενώ η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει να επιδοτεί την τιμή του φυσικού αερίου με 1,45Euro ανά κιλό.

Η τιμή πώλησης στα ιδιόκτητα πρατήρια Fisikon (Άνω Λιόσια και Ανθούσα) θα διαμορφωθεί στο 1,30 ευρώ ανά κιλό, και βάσει αυτής θα τιμολογεί η ΔΕΠΑ Εμπορίας τα υπόλοιπα πρατήρια», τονίζεται στην ανακοίνωση. Στα λοιπά πρατήρια που χρησιμοποιούν το brand FISIKON η τιμή πώλησης διαμορφώνεται ελεύθερα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού.

«Η Εταιρεία αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι εξαντλεί κάθε δυνατότητα στήριξης των πελατών της κατά την παρούσα δύσκολη συγκυρία. Είναι δέσμευση της Εταιρείας να στέκεται δίπλα στους πελάτες της και να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους», καταλήγει η ΔΕΠΑ.

