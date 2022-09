Κόσμος

Ιταλία – Μελόνι: Θα κυβερνήσουμε όλους τους Ιταλούς

Οι δηλώσεις της γυναίκας που έχει προκαλέσει «σεισμό» στην Ευρώπη, κερδίζοντας την πρωτιά στις ιταλικές εκλογές.

Η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η κεντροδεξιά πολιτικός που κέρδισε την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές της Ιταλίας, προκαλώντας «σεισμό» στην Ευρώπη, πριν από λίγο υπογράμμισε σε ανάρτησή της στο Facebook:

"Η Ιταλία μας διάλεξε και εμείς δεν θα την εξαπατήσουμε. Αν κληθούμε να κυβερνήσουμε, θα το κάνουμε για όλους τους Ιταλούς, με στόχο να ενώσουμε αυτό τον λαό και να δώσουμε έμφαση σε όσα τον ενώνουν και όχι σε όσα τον διχάζουν. Θα δουλέψουμε με στόχο οι Ιταλοί να γίνουν και πάλι υπερήφανοι που είναι Ιταλοί".

Ο γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Ενρίκο Λέτα δήλωσε από την πλευρά του ότι ,"το κόμμα του θα κάνει σκληρή αντιπολίτευση στη βαθιά αυτή δεξιά και η Ιταλία δεν θα εγκαταλείψει τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες".

"Η χώρα μας θα παραμείνει πιστή στο σύνταγμά της και στην ευρωπαϊκή της ταυτότητα", τόνισε ο Λέτα προσθέτοντας πως η επόμενη κυβέρνηση αναμένεται ότι θα είναι η πιο δεξιά κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ η χώρα του.

Ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν τον ικανοποεί και ότι δεν θα είναι υποψήφιος για την γραμματεία του κόμματός του την ερχόμενη άνοιξη.

"Πληρώσαμε το ότι παραμείναμε επί πολλά χρόνια στην κυβέρνηση, θα ξεκινήσει διάλογος με την κοινωνία και για την δημιουργία ευρύτατου προοδευτικού μετώπου", είπε ο Λέτα.

Ο γραμματέας των Δημοκρατικών επέρριψε την ευθύνη για την πτώση της κυβέρνησης Ντράγκι στο Κίνημα Πέντε Αστέρων του Τζουζέπε Κόντε.

«Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία εποικοδομητική συνεργασία με τις νέες ιταλικές αρχές», ανέφερε ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν Ερίκ Μαμέρ, ερωτηθείς για τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών σημειώνοντας ότι «η Κομισιόν και η Πρόεδρος εργάζονται με τις κυβερνήσεις, οι οποίες βγαίνουν από τις κάλπες των κρατών-μελών της ΕΕ». Ωστόσο επισημαίνεται ότι προς το παρόν αναμένεται η ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης.

