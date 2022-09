Κοινωνία

Κακοκαιρία Bogdan: μήνυμα από το 112 στη Δυτική Ελλάδα - Πού θα μείνουν κλειστά τα σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προειδοποιητικο μήνυμα εξέδωσε η Γενική Γραμματεια Πολιτικής να είναι προσεκτικοί ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας.

Προειδοποιητικό μήνυμα, για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα μέσα στο επόμενο 24ωρο, έλαβαν απόψε, περίπου στις 7:30, στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα λοιπόν με το προειδοποιητικό μήνυμα από την Πολιτική Προστασία, για το επόμενο 24ωρο προβλέπονται πιθανά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως, καταιγίδες, ραγδαίες βροχοπτώσεις και κεραυνοί.

Με το συγκεκριμένο μήνυμα, η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

«Επείγουσα ειδοποίηση. Προειδοποιητικό μήνυμα για το επόμενο 24ωρο για πιθανά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες, ραγδαίες βροχοπτώσεις, κεραυνοί») στην περιοχή σας. Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία.

Κλειστά σχολεία στην Κέρκυρα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται από σήμερα και για όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, οι υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας, με απόφαση του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων, λόγω επιδείνωσης του καιρού εξαιτίας της κακοκαιρίας με το όνομα «BOGDAN», η οποία επηρεάζει την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα.

Στην σχετική ανακοίνωση, η οποία εξεδόθη μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Οργάνου, αναφέρεται ότι με απόφαση του σντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, Κώστα Ζορμπά, έπειτα από το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και απεστάλη μέσω της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δεν θα λειτουργήσουν σχολεία όλων των βαθμίδων στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 θα επικρατήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλο αριθμό κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.



Η απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, Κώστα Ζορμπά, έχει ως εξής:

α) Να ληφθούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τα απαραίτητα μέτρα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους της Γ.Γ.Π.Π. και τον σχεδιασμό των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

β) Τη διακοπή των μαθημάτων αύριο, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων σε όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε όλη την επικράτεια της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας.

Για την ενημέρωση των πολιτών ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις και να διαφυλαχτεί η ασφάλεια τους, το τμήμα Πολιτικής Προστασίας συνιστά:

* Να μην αγνοούν τις οδηγίες της γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, τα Δελτία Καιρού της Ε.Μ.Υ. και τις υποδείξεις των τοπικών Αρχών, όπως η τροχαία, το λιμενικό, η πυροσβεστική κλπ.

* Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους, ώστε αυτές να μην συμπέσουν με την αιχμή των καιρικών φαινομένων και να αποφύγουν τις μη επείγουσες μετακινήσεις.

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να στερεώσουν τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχουν αναρτήσει.

* Να ασφαλίσουν τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιών ή των χώρων εργασίας τους.

* Να αποφύγουν δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

* Να μην κρατούν ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Να αποσυνδέσουν τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

* Να αποφεύγουν να αγγίζουν τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο), καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

* Να ενημερώνονται τακτικά για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

* Να αποφεύγουν τις διασταυρώσεις με χείμαρρους.

* Να αποφεύγουν τη στάθμευση των οχημάτων κάτω από δένδρα κλπ..

* Να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητό τους στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Να μείνουν μέσα στο αυτοκίνητο και να ανάψουν τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης).

* Να μην καταφύγουν ποτέ κάτω από ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

* Να βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια έξω από τις οικίες δεν είναι φραγμένα και οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφύγουν την εργασία σε υπόγειους χώρους.

* Να μην πλησιάζουν σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Πατέρας και κόρη ζουν μέσα στο αυτοκίνητο τους από τον Φεβρουάριο! (εικόνες)

Καλάβρυτα: πυροβόλησε τον σκύλο του γείτονά του

Πάτρα – revenge porn: Λίστα με φωτογραφίες και βίντεο από 141 κοπέλες