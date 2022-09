Παράξενα

Κώστας Μανωλάς: Τρομοκρατήθηκε από λιοντάρι στην παρουσίαση του (βίντεο)

Οι ιθύνοντες της Αλ Σάρτζα επιστράτευσαν ένα λιοντάρι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Έλληνα διεθνή, αλλά αυτό κάποια στιγμή άρχισε να βρυχάται και…

Η μεταγραφή του Κώστα Μανωλά, στην Αλ Σάρτζα, έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στους φιλάθλους της αραβικής ομάδας και η παρουσίαση του Έλληνα διεθνή έγινε με κάθε επισημότητα.

Για να γίνει μάλιστα ακόμη πιο εντυπωσιακή η παρουσίαση επιστρατεύτηκε και ένα λιοντάρι το οποίο όμως κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης κάποια στιγμή βρυχήθηκε δίπλα στον Μανωλά.

Ο Έλληνας διεθνής προφανώς τρόμαξε και η αντίδραση του έγινε viral στο διαδίκτυο.

