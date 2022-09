Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: Το επίσημο μονόγραμμα του (εικόνες)

Το επίσημο μονόγραμμα του βασιλιά Καρόλου Γ’ της Βρετανίας -- που θα εμφανίζεται μεταξύ άλλων σε κυβερνητικά κτίρια και στα παραδοσιακά κόκκινα γραμματοκιβώτια -- παρουσίασαν την Δευτέρα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Το μονόγραμμα, το οποίο επέλεξε ο νέος μονάρχης από μια σειρά σχεδίων που ετοίμασε το College of Arms, είναι μια σύνθεση των γραμμάτων C και R που αντιπροσωπεύουν το όνομα του Καρόλου (Charles, στην αγγλική γλώσσα) και τον τίτλο Βασιλιάς (Rex, στα λατινικά) κάτω από την απεικόνιση του στέμματος.

Θα αντικαταστήσει σταδιακά το μονόγραμμα «EIIR» της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, ύστερα από 70 χρόνια στον θρόνο.

«Η απόφαση για την αντικατάσταση των μονογραμμάτων είναι στη διακριτική ευχέρεια μεμονωμένων οργανισμών και η διαδικασία θα είναι σταδιακή», αναφέρει η ανακοίνωση των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

Το Βασιλικό Ταχυδρομείο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ θα αρχίσει να χρησιμοποιεί από σήμερα το νέο μονόγραμμα.

