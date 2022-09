Παράξενα

Πρόταση γάμου σε αγώνα μπάσκετ: Δημόσια χυλόπιτα…. και αμηχανία (βίντεο)

Ο ερωτοχτυπημένος νεαρός έβγαλε το μονόπετρο κατά τη διάρκεια ενός τάιμ αουτ, έσκυψε και το πρόσφερε στην αγαπημένη του, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε.

Αυτή η πρόταση γάμου μάλλον δεν πήγε καλά…

Ένας άντρας στη Ρωσία, θέλης ένα κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του με έναν εντυπωσιακό τρόπο.

Ενώ παρακολουθούσαν μαζί τον αγώνα ανάμεσα στη Ζενίτ και την Παρτιζάν για το Σούπερ Καπ της Βαλτικής Λίγκας, κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ, έβγαλε ένα δαχτυλίδι από την τσέπη του και έσκυψε μπροστά της για να της ζητήσει να γίνει γυναίκα του.

Οι κάμερες έπιασαν το στιγμιότυπο και πρόβαλαν ζωντανά την πρόταση γάμου στη μεγάλη οθόνη του γηπέδου.

Μόνο που τα πράγματα δεν πήγαν καλά για τον ερωτοχτυπημένο φίλαθλο. Όπως φαίνεται η απάντηση της κοπέλας ήταν αρνητική, με τον νεαρό να αποχωρεί με σκυμμένο το κεφάλι και την κοπέλα να κρύβει το πρόσωπο της μέσα στα χέρια της, προφανώς σοκαρισμένη από τη δημοσιότητα που πήρε η χυλόπιτα της ….

Prosidba propala na mecu Zenit-Partizan: Ne bismo bili u kozi ovog momka ?? ?? Mozzart sport pic.twitter.com/VvUWkMTXX6

— Balkan Sports (@BalkanSports) September 25, 2022

