Κορονοϊός – Μετάλλαξη “Όμικρον”: νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού. Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Τρίτης με την εβδομαδιαία ενημέρωση για τον αριθμό νεκρών, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, έγινε γνωστό σχετικά με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, ότι:

Στην παρούσα αναφορά περιλαμβάνονται αποτελέσματα ανάλυσης από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, από 672 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 06 Ιουλίου 2022 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022. Από όλα τα δείγματα απομονώθηκε στέλεχος Omicron (B.1.1.529).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 28 διαφορετικά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από 62.354 αλληλουχηθέντα δείγματα (61.620 προερχόμενα από εγχώρια κρούσματα και 734 από εισαγόμενα).

Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 18 Σεπτεμβρίου 2022, οι δύο πιο συχνές υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron που απομονώθηκαν από εγχώρια δείγματα από τυχαία δειγματοληψία ήταν το BA.5 με ποσοστό 94,0%, ακολουθούμενο από το BA.4 με ποσοστό 4,1%

Όσον αφορά τις υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.

