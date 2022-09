Life

“Εκτός υπηρεσίας”: Ξεκαρδιστικό το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Τα νέα επεισόδια υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων. Πάρτε μία "πρόγευση" από όσα θα δούμε...

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, και είναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική! ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ Οι τρεις αστυνομικοί δεν λένε να χωνέψουν, ότι τα λείψανα του Ντάντουλα, εξαφανίστηκαν. Ποιος μπορεί να τα πήρε και γιατί; Και τώρα τι θα κάνουν; Μία είναι η λύση. Πρέπει να αντικαταστήσουν τα κόκκαλα του ήρωα, με ό,τι οστά βρουν! Ο Μένιος τρέχει στο νεκροταφείο, για να κάνει εκταφή στον πρώτο τάφο, που θα πέσει το μάτι του. Εκεί, όμως, θα πέσει πάνω στη δήμαρχο Γιώτα… Ο Αλέκος επισκέπτεται το μοναστήρι του νησιού. Θέλει να αρπάξει τα λείψανα του Οσίου Ιωνά που φυλάσσονται στην Ιερά Μονή, λέγοντας στον ηγούμενο ότι επιθυμεί να μονάσει… Η Σοφία αναλαμβάνει την πιο επικίνδυνη αποστολή, να πάει στο σπίτι της κυρά-Γεωργίας, της τρελής του χωριού, μήπως και καταφέρει να κλέψει τα κόκκαλα του μακαρίτη άντρα της, που βρίσκεται θαμμένος στην αυλή της. Και ενώ η Σοφία περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να τον ξεθάψει, η κυρά-Γεωργία κάνει μια μεγαλοπρεπή κηδεία στο παγώνι της, που μόλις έχασε... Θα καταφέρει κάποιος από τους τρεις αστυνομικούς, να φέρει εις πέρας την «αποστολή» τους;

Συντελεστές:

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.

