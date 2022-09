Αθλητικά

Nations League: φινάλε με μεγάλη νίκη για την Εθνική

Η ελληνική ομάδα νίκησε στο «Γεώργιος Καμάρας» της Ριζούπολης με 3-1 τη Βόρεια Ιρλανδία.

Με πέντε νίκες σε έξι αγώνες ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Εθνική στον 2ο όμιλο της League C του Nations League, η επόμενη διοργάνωση του οποίου θα τη βρει στην «αποπάνω» κατηγορία (League B).

Η ελληνική ομάδα νίκησε στο «Γεώργιος Καμάρας» της Ριζούπολης με 3-1 τη Βόρεια Ιρλανδία, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής κι έστειλε την αντίπαλό της στα πλέι άουτ παραμονής, τον Μάρτιο του 2024, καθώς οι Βορειοϊρλανδοί υστερούσαν στην ισοβαθμία με την Κύπρο.

Το «αντίο» της Εθνικής στη διοργάνωση ήταν πειστικό, καθώς έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, κυκλοφόρησε γρήγορα την μπάλα, έκανε ευκαιρίες και πέτυχε τρία γκολ, επίτευγμα που δεν είναι και το πιο συνηθισμένο...

Μετά από τα πρώτα «αναγνωριστικά» λεπτά η Ελλάδα άνοιξε το σκορ στο 14΄: από σέντρα του Μπάλντοκ ο Πίκοκ-Φάρελ έπεσε πάνω στον Φλάναγκαν, έχασε την μπάλα και ο Πέλκας με κεφαλιά σε κενή εστία έδωσε προβάδισμα στη «γαλανόλευκη».

Ένα προβάδισμα που δεν έμεινε για πολύ, αφού τέσσερα λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση, όταν ο Λέιβιρι βρήκε μεγάλη «τρύπα» στο κέντρο της άμυνας και δεν άφησε περιθώριο στον Βλαχοδήμο από τη μικρή περιοχή.

Στο 23΄ μάλιστα οι «πράσινοι» παραλίγο να προηγηθούν, όταν ο Μαγκένις έκλεψε την μπάλα από τον Μάνταλο, ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν εκτός εστίας αλλά η έξυπνη σκέψη για μακρινό πλασέ από τον επιθετικό των φιλοξενούμενων έστειλε την μπάλα μόλις άουτ.

Αυτή ήταν η τελευταία καλή φάση στο πρώτο ημίχρονο, αφού μετά το 1-1 ο αγώνας κύλησε ισορροπημένα. Στην επανάληψη η ελληνική ομάδα ανέβασε ένταση στα πρώτα λεπτά, κι αφού είχε μια πολύ καλή στιγμή στο 48΄, με δύο αμυντικούς της Βόρειας Ιρλανδίας να πέφτουν ηρωικά πάνω στον Μασούρα που ετοιμαζόταν να «εκτελέσει», πήρε ξανά το προβάδισμα στο 55΄.

Στο σημείο εκείνο οι παίκτες του Πογέτ εκδήλωσαν ωραία την επίθεση, με τον Μάνταλο να παίζει κάθετα για τον Μπακασέτα, που πρόλαβε να γυρίσει δίπλα του στον επερχόμενο Μασούρα κι εκείνος πλάσαρε υποδειγματικά τον Πίκοκ-Φάρελ για το 2-1.

Στο 65΄ η Ελλάδα είχε νέα ευκαιρία, όταν στη σέντρα του πολύ δραστήριου Μπάλντοκ ο Φώτης Ιωαννίδης έπιασε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι αλλά αστόχησε.

Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τον Μάνταλο, που στην επιστροφή στην αρχική ενδεκάδα, καθώς στον αγώνα της Κύπρου ήταν τιμωρημένος (με κάρτες), βρήκε άπλετο χώρο κινούμενος από τον άξονα, προχώρησε και με ένα εντυπωσιακό σουτ «κάρφωσε» την μπάλα στα δίχτυα του Πίκοκ-Φάρελ για το τελικό 3-1, στο 80ό λεπτό.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φίλιπ Γκλόβα (Σλοβακία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μάνταλος - Φλάναγκαν, ΜακΚαν

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μάνταλος (90΄+3 Γούτας), Μασούρας (76΄ Χατζηγιοβάνης), Μπακασέτας (76΄ Μπουχαλάκης), Ιωαννίδης (67΄ Δουβίκας), Πέλκας (67΄ Φούντας).

ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Ίαν Μπάρακλο): Πίκοκ-Φάρελ, Μπράντλεϊ (68΄ Τσαρλς), Φλάναγκαν, Έβανς, Λιούις (77΄ Φέργκιουσον), ΜακΝερ, ΜακΚαν, Ντέιβις, Τόμπσον (9΄ Σάβιλ), Μαγκένις (77΄ ΜακΜέναμιν), Λέιβερι (68΄ Γουάιτ).

