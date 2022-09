Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκροί Παλαιστίνιοι σε ισραηλινή επιδρομή

Διαφορετικό απολογισμό θυμάτων δίνουν οι δυο πλευρές. Αδερφός του Παλαιστινίου που σκότωσε τρεις Ισραηλινούς τον Απρίλιο, στο Τελ Αβίβ, το ένα από τα θύματα.

Τέσσερις Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ο αδελφός ενός Παλαιστινίου που κατηγορείται για μια φονική επίθεση τον Απρίλιο στο Τελ-Αβίβ, σκοτώθηκαν σήμερα στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε ο παλαιστίνιος υπουργός Υγείας.

Πρόκειται για τις πιο πρόσφατες βιαιότητες σ' αυτή την περιοχή που τους τελευταίους μήνες αποτελεί θέατρο σχεδόν καθημερινών μαχών ανάμεσα στα ισραηλινά στρατεύματα και ένοπλους Παλαιστινίους.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υγείας αναφέρει πως τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν με σφαίρες από τις ισραηλινές δυνάμεις στη διάρκεια επιδρομής στην Τζενίν, κατά την οποία τραυματίσθηκαν επίσης 44 άνθρωποι.

Πηγή στο κυβερνείο της Τζενίν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως μεταξύ των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν περιλαμβάνεται ο Άμπεντ Χάζεμ, αδελφός του Ραάντ Χάζεμ, ο οποίος κατηγορείται πως διέπραξε μια φονική επίθεση τον περασμένο Απρίλιο στη Τελ-Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πως οι στρατιώτες του σκότωσαν «δύο υπόπτους που ήταν αναμιγμένοι σε αριθμό πρόσφατων επιθέσεων.

«Ενώ η κατοικία όπου βρίσκονταν οι δύο ύποπτοι είχε περικυκλωθεί, ένας εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη και οι ύποπτοι άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν (...) σκοτώνοντας τους δύο υπόπτους», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, επιβεβαιώνοντας πως ο Άμπεντ Χάζεμ είναι ο ένας από τους δύο νεκρούς.

Ο αδελφός του, ο Ραάντ Χάζεμ, κατηγορείται ότι σκότωσε τρεις Ισραηλινούς ανοίγοντας πυρ στις 7 Απριλίου στη συνοικία Ντίζενγκοφ στο κέντρο του Τελ-Αβίβ. Σκοτώθηκε λίγο μετά την επίθεση έπειτα από εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναζητούσαν έκτοτε τον αδελφό του, τον Άμπεντ, και τον πατέρα τους, τον Φάτι.

Αντιδρώντας σ' αυτή τη νέα φονική επιδρομή, ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «πλήττει την ασφάλεια και τη σταθερότητα ακολουθώντας μια πολιτική κλιμάκωσης».

Σύμφωνα με αναλυτές, ο πολλαπλασιασμός των ισραηλινών επιδρομών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εξασθενεί περαιτέρω την Παλαιστινιακή Αρχή του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

