Πεδίον του Άρεως: Δικηγόρος ο άνδρας που δέχθηκε επίθεση

Η υπόθεση που εμπλεκόταν ο δικηγόρος που δέχτηκε επίθεση και ο τραυματισμός του προ μηνών.

Τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, εντοπίστηκε ένας άνδρας στο Πεδίον του Άρεως το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι δικηγόρος των Αθηνών και το τραύμα που έφερε ήταν πιθανόν από χαρτοκόπτη που εντοπίστηκε κοντά του, ενώ πριν από πέντε μήνες είχε ξαναβρεθεί στο σημείο τραυματίας.

Ακόμη, είχε φυλακιστεί για αρκετό καιρό σχετικά με την υπόθεση εκβιασμού του Χρήστου Ζαχόπουλου, τέως γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού, με τα ροζ βίντεο.

Ο άνδρας, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Γεννηματάς για τις πρώτες βοήθειες.

