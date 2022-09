Κοινωνία

Πεδίον του Άρεως: εντοπίστηκε μαχαιρωμένος άνδρας

Ο άνδρας εντοπίστηκε από περαστικό μέσα στο πάρκο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, εντοπίστηκε ένας άνδρας στο Πεδίον του Άρεως το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες άνδρας μαχαιρώθηκε μέσα στο πάρκο.

Τον άνδρα εντόπισε αιμόφυρτο και κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ ένας περαστικός με τον τραυματία να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

