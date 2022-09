Οικονομία

Ενέργεια - ΕΕ: Πολιτική συμφωνία τριών σημείων

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία.



Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με μέτρα για τον μετριασμό των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως αναφέρει μήνυμα της τσεχικής προεδρίας στο Twitter, κατέληξαν σε συμφωνία για 1) υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, 2) ανώτατο όριο στα έσοδα όσων παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με άλλες τεχνολογίες και 3) συνεισφορά αλληλεγγύης από τους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων.

