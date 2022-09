Οικονομία

Βρετανία: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Νέοι περιορισμοί και απαγορεύσεις σε υπηρεσίες και αγαθά.

Μετά τις ΗΠΑ σειρά παίρνει το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά την προσάρτηση των των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας ενώ η χώρα προχώρησε παράλληλα σε διάβημα διαμαρτυρίας καλώντας στο υπουργείο Εξωτερικών τον Ρώσο πρέσβη.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο εντείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την «παράνομη» προσάρτηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας», ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Τζέιμς Κλέβερλι.

Τα μέτρα θα περιορίσουν την πρόσβαση της Ρωσίας σε βασικές βρετανικές υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτάται και θα απαγορεύσουν την εξαγωγή στη Ρωσία σχεδόν 700 αγαθών που είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταποιητική παραγωγή, σύμφωνα με το βρετανικό γραφείο Εξωτερικών.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει απόλυτα την ανακοίνωση του Πούτιν για την παράνομη προσάρτηση του ουκρανικού εδάφους. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τα αποτελέσματα αυτών των ψευδών δημοψηφισμάτων ή οποιασδήποτε προσάρτησης ουκρανικού εδάφους. Το ρωσικό καθεστώς πρέπει να λογοδοτήσει γι' αυτήν την αποτρόπαια παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Γι' αυτό εργαζόμαστε με τους διεθνείς εταίρους μας για να αυξήσουμε την οικονομική πίεση μέσω νέων στοχευμένων απαγορεύσεων σε υπηρεσίες.

Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία έχει σημασία για όλους μας και το Ηνωμένο Βασίλειο θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει τον αγώνα της για ελευθερία» επισήμανε ο Τζέιμς Κλέβερλι.

Διάβημα προς το Ρώσο πρέσβη

Την ίδια στιγμή, η Βρετανία προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας για την προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 15% του εδάφους της στη Ρωσική Ομοσπονδία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Λονδίνο.

Συγκεριμένα, κλήθηκε στο βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ο Ρώσος πρεσβευτής.

