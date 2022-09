Πολιτική

Ο Μενέντεζ κατέθεσε τροπολογία που μπλοκάρει την πώληση F-16 στην Τουρκία

Μέσα στους όρους για την πώληση ή αναβάθμιση F-16 στην Τουρκία, είναι να μην χρησιμοποιούνται για υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα.

Να βάλει φρένο στις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά του Αιγαίου επιχειρεί ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ μέσα από μια νέα τροπολογία. Η τροπολογία του γερουσιαστή Μενέντεζ που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA) βάζει προϋποθέσεις για την πώληση και αναβάθμιση των F-16.

Ειδικότερα, προβλέπει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πιστοποιήσει στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου ότι μια τέτοια πώληση είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ, καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για να διασφαλίσει ότι αυτά τα F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν για υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τροπολογία, που κατατέθηκε στην εκδοχή της Γερουσίας για το νομοσχέδιο του αμυντικού προϋπολογισμού, είναι πανομοιότυπη με αυτή που είχε καταθέσει ο βουλευτής Κρις Πάππας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ειδικότερα, στην τροπολογία του γερουσιαστή Μενέντεζ αναφέρεται ότι «ο πρόεδρος δεν μπορεί να πωλήσει ή να εγκρίνει άδεια για την εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογίας αναβάθμισης ή κιτ εκσυγχρονισμού F-16 σε οποιαδήποτε αρχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου περί Ελέγχου Αμυντικών Εξαγωγών, στην κυβέρνηση της Τουρκίας ή σε οποιονδήποτε οργανισμό ή όργανο της Τουρκίας, εκτός και εάν ο πρόεδρος πιστοποιήσει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και στις επιτροπές άμυνας του Κογκρέσου:

ότι μια τέτοια μεταφορά είναι προς το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.

(αυτή η πιστοποίηση) πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τέτοια F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία για τις επαναλαμβανόμενες μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις εναντίον της Ελλάδας».

