Κοινωνία

Χειροπέδες σε απατεώνες με πλούσια δράση σε όλη την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη σπείρα απατεώνων εξάρθρωσαν οι Αρχές. Η δράση και η λεία της οργάνωσης.

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που όπως διαπιστώθηκε διέπραξε συνολικά 33 απάτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τη λεία τους να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, έδωσαν αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Πέλλας, μετά από πολύμηνη έρευνα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ημεδαπών ανδρών, αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης και ακόμη 37 συνεργών τους. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι προαναφερόμενοι δράστες συνέστησαν δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό να αποκομίζουν παράνομο οικονομικό όφελος, εξαπατώντας πολίτες και επιχειρήσεις.

Ως προς την μεθοδολογία τους, τα αρχηγικά μέλη διαπιστώθηκε ότι αναρτούσαν στο διαδίκτυο εικονικές αγγελίες πώλησης αγροτικών κυρίως οχημάτων, μέσω των οποίων αποσπούσαν χρηματικά ποσά δήθεν ως προκαταβολές, από παθόντες που εκδήλωναν ενδιαφέρον. Επίσης προφασιζόμενοι λογιστικές διαδικασίες κατά την αγοραπωλησία, έστελναν στα θύματά τους πλαστά αποδεικτικά μεταφοράς χρημάτων και ζητούσαν να επιστρέψουν τα αντίστοιχα ποσά σε λογαριασμούς που τους υποδείκνυαν.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διαπιστώθηκε ότι τηλεφωνούσαν σε επιχειρήσεις με πρόσχημα την παραγγελία προϊόντων και έστελναν πλαστά αποδεικτικά μεταφοράς μεγαλύτερων χρηματικών ποσών, από αυτά που είχαν συμφωνηθεί για την αγορά των προϊόντων. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά του ποσού, ισχυριζόμενοι ότι εκ παραδρομής κατέθεσαν περισσότερα χρήματα.

Κατά την δράση τους, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποιούσαν πλήθος τραπεζικών λογαριασμών, που τους είχαν παραχωρήσει συνεργοί τους (money mules), έναντι χρηματικού ανταλλάγματος και στους οποίους μεταφέρονταν τα χρήματα που αποσπούσαν από θύματα της εγκληματικής οργάνωσης.

33 απάτες από τον Αύγουστο 2020 έως και τον Φεβρουάριο 2021

Όπως διαπιστώθηκε, το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2020 έως και τον Φεβρουάριο του 2021, οι συμμετέχοντες στην εγκληματική οργάνωση, διέπραξαν συνολικά 33 απάτες σε βάρος πολιτών και επιχειρήσεων σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα οκτώ σε περιοχές της Πέλλας, έξι της Θεσσαλονίκης, από τρεις σε Αττική, Δυτική Ελλάδα, Κυκλάδες και Ιόνιους Νήσους, από δύο σε Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη και μία στην Χαλκιδική. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε αρμοδίως.

Ειδήσεις σήμερα:

Διπλό φονικό στην Καβάλα - Δράστης: “Εδώ αρχίζει η αγάπη μας και εδώ τελειώνει”

Μιχαηλίδου: Ποιοι θα πάρουν το έκτακτο επίδομα τα Χριστούγεννα

“Αγιά Σοφιά”: Η ΑΕΚ γύρισε στο σπίτι της - Συγκινητική η τελετή εγκαινίων (εικόνες)