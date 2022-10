Life

Σταμάτης Κόκοτας, ο bon viveur του ελληνικού τραγουδιού

Ο καλλιτέχνης που αγαπήθηκε όσο λίγοι, οι «μεγάλοι» φίλοι του, οι επιτυχίες και οι αδυναμίες του.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του Σταμάτη Κόκοτα, του bon viveur του ελληνικού τραγουδιού. Του τραγουδιστή που είχε πει ότι χόρτασε τη ζωή, έζησε πολλά και πρόσφερε ακόμη περισσότερα...

Ήταν ο Έλληνας σταρ της δεκαετίας του 60. Επί δεκαετίες έκανε την μια επιτυχία μετά την άλλη. Ακριβά αμάξια, άλογα, ταξίδια στην υφήλιο και φίλιες όπως αυτή με τον Αριστοτέλη Ωνάση τον έκαναν να ξεχωρίζει...

Το 1966 κάνει την πρώτη του δισκογραφία με το «Ένα μεσημέρι του Σταύρου Ξαρχάκου και εμφανίζεται στην ελληνική ταινία «Διπλοπενιές»...Ένα χρόνο μετά ο νεαρός Σταμάτης Κοκότας μπροστά σε ένα κατάμεστο στάδιο αποθεώνεται με την ερμηνεία του στον θρυλικό «Λευτέρη».

Παιδί πολύτεκνης οικογένειας ενός γιατρού και μιας τραπεζικού μαγεύεται από μια κιθάρα στα 14 του, δώρο της μητέρας του. Από εκεί αρχίζουν όλα. Κάνει την ιατρική στην άκρη όταν σπούδαζε στο Παρίσι και ξεκινά το τραγούδι με απίστευτη ευρωπαϊκή καριέρα στον φίλο και συνοδοιπόρο του Σταύρο Ξαρχάκο...

Ουρές σχηματίζει ο κόσμος κάτω από τη βροχή για να τον ακούσει. Είναι από τους αγαπημένους τραγουδιστές της Μαρίας Κάλλας, ενώ γίνεται από τους αγαπημένους φίλους του Αριστοτέλη Ωνάση και της κόρης του Χριστίνας...

Στα τέλη της δεκαετίας του 70 η συγκλονιστική του ερμηνεία στο τραγούδι «Γιε μου» σπάει ταμεία. Ήταν γραμμένο για τον Αλέξανδρο Ωνάση, το γιο του φίλου του.

Οι φαβορίτες του ήταν το σήμα κατατεθέν του. Η καλλιτεχνική του ζωή μετρά 43 δισκογραφικές δουλειές και συνεργασίες με τους μεγαλύτερους του ελληνικού πενταγράμμου. Σπανό, Κατσαρό, Θεοδωράκη, Χατζηνάσιο , Γκάτσο, Μούτση...Όλοι οι Έλληνες αστέρες του ελληνικού κινηματογράφου, εφοπλιστές και τραγουδιστές πέρασαν από τα πρώτα τραπέζια όπου τραγουδούσε.

Ο ιππόδρομος, η πρώτη του αγάπη και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός η δεύτερη μαζί με την αδυναμία του για το ωραίο φύλο, όπως ξέλεγε...

Όλα αλλάζουν όταν γεννιέται ο γιος του Δημήτρης, το μόνο όμως που παραμένει ίδιο είναι η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό...

Αυτή ήταν και η τελευταία του δουλειά πριν αποσυρθεί ...το 2019...πλαισιωμένος από παιδιά και τραγουδώντας για τα ταξίδια που τόσο λάτρευε...

