Εκπρόσωπος ΟΗΕ: Ελλάδα και Τουρκία να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να κλιμακώσουν τις εντάσεις

Ο ΟΗΕ εθαρρύνει την Ελλάδα και την Τουρκία να συνεχίσουν τον διμερή διάλογο ως μέσο μείωσης των εντάσεων, τόνισε ο Stephane Dujarric.

Κατά την σημερινή ενημέρωση Τύπου του ΟΗΕ, ο εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ, Stephane Dujarric, κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της ανταποκρίτριας του Anadolu Yuruk Betul, σχετικά με τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ για τη στρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου.

Ερώτηση (Yuruk Betul): "Η Ελλάδα πρόσφατα στρατιωτικοποίησε ορισμένα από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, γεγονός που οδήγησε σε ένταση για άλλη μια φορά, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Υπάρχουν όμως διεθνείς συμφωνίες όπως η Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και η Συνθήκη του Παρισιού του 1947, που λένε ξεκάθαρα ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα και για οποιαδήποτε διαφωνία πρέπει να γίνεται διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο χωρών. Ανησυχεί ο ΟΗΕ για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο;"

Απάντηση: "Νομίζω ότι προφανώς γνωρίζουμε πολύ καλά τις εντάσεις στην περιοχή και τις δηλώσεις που γίνονται τόσο από την Αθήνα όσο και από την Άγκυρα. Για τον Γενικό Γραμματέα είναι σημαντικό να υπογραμμίσει ότι πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες και δηλώσεις που μπορούν να κλιμακώσουν τις εντάσεις και επαναλαμβάνει τη σημασία της ειρηνικής επίλυσης όλων των διαφορών σε αυτό το πλαίσιο. Ενθαρρύνει την Ελλάδα και την Τουρκία να συνεχίσουν τον διμερή διάλογο ως μέσο μείωσης των εντάσεων.

Σχετικά με τις νομικές πτυχές που θίξατε, από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα, δεν παίρνουμε θέση και δεν σχολιάζουμε σε σχέση με θέματα που αφορούν την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία των κρατών μελών στον θαλάσσιο χώρο τους."





