Τροχαίο: Νεκρός 26χρονος - Η μηχανή του “καρφώθηκε” σε τοίχο

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν νέο άνθρωπο, γίνεται γνωστή λίγη ώρα μετά από τον θάνατο 16χρονου, επίσης με μηχανή.

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πιερία με έναν 26χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, με τη μηχανή που οδηγούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που αναφέρει το thestival.gr, γύρω στις 4:10 τα ξημερώματα της Κυριακής (2/10) στην Λεπτοκαρυά Πιερίας, ο 26χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένια περίφραξη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Δίου - Ολύμπου.

Όλα αυτά, ενώ στην Καρδίτσα επικρατεί θρήνος για τον χαμό ενός 16χρονου, επίσης οδηγού μηχανής, που έχασε την ζωή του στην άσφαλτο.

