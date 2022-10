Life

VICE SPECIALS: “Πρέσπες, μια Λίμνη απειλείται” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο επεισόδιο του "VICE SPECIALS" προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στις 00:30, το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Πρέσπες, μία Λίμνη Απειλείται».

Το VICE επισκέφθηκε έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ευρώπης, τη Μεγάλη και τη Μικρή Πρέσπα με στόχο να καταγράψει τον τρόπο που η κλιματική κρίση τις έχει επηρεάσει. Το καλοκαίρι που πέρασε η Ευρώπη βίωσε φαινόμενα ακραίας ξηρασίας βλέποντας συγκλονισμένη το νερό από τα ποτάμια και τις λίμνες της να μειώνεται δραματικά. Η λεκάνη των Πρεσπών ωστόσο ταλαιπωρείται από το φαινόμενο της ξηρασίας ήδη τα τελευταία χρόνια. Η στάθμη της λίμνης έχει μειωθεί κατά 7 περίπου μέτρα μέσα σε τρεις δεκαετίες με αποτέλεσμα η λίμνη να συρρικνώνεται.

Σε ένα μεγάλο οδοιπορικό στις τρεις χώρες που μοιράζονται τη Λεκάνη των Πρεσπών, την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, το VICE συνάντησε περιβαλλοντολόγους και κατοίκους που εξήγησαν πώς η κλιματική κρίση επηρεάζει τη λίμνη και τι σημαίνει η μείωση της στάθμης για το οικοσύστημα και τις ζωές των ανθρώπων οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό για την επιβίωση τους από τον σπάνιας ομορφιάς υγρότοπο.

Στην ελληνική πλευρά, η κάμερα του VICE κατέγραψε τις προσπάθειες που κάνει η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών για να διαφυλάξει τις λίμνες, ακολούθησε τον πρόεδρο της κοινότητας στο καθημερινό του ψάρεμα και επισκέφτηκε το μοντέρνο εστιατόριο που δημιούργησε μια νέα κάτοικος της περιοχής. Πηγαίνοντας στην Αλβανία είδε τη δουλειά μας επίμονης κατοίκου που προσπαθεί να «αναστήσει» την περιοχή με σημείο αναφοράς τον υγρότοπο αλλά και έναν κάτοικο που αγόρασε ένα καινούργιο σκάφος για να ξεναγεί τους τουρίστες στη λίμνη.

Στην τελευταία στάση στη Βόρεια Μακεδονία, το VICE βρέθηκε σε έναν μηλεώνα όπου μια πρωτοπόρα για την εποχή της γεωργός διηγήθηκε πώς η περιοχή στράφηκε στη βιώσιμη καλλιέργεια για να μην επιβαρύνει τη λίμνη ενώ επισκέφτηκε και μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα για να διαπιστώσει ότι ο τουρισμός μειώνεται όσο η λίμνη συρρικνώνεται.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, 00:30, στον ΑΝΤ1.

Παρουσίαση-Παραγωγή: Αλεξία Καλαϊτζή

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Αβραμίδης

Οπερατέρ: Αλέξανδρος Αβραμίδης, Απόστολος Καρούλας

Ηχοληψία: Σίμος Λαζαρίδης

Μοντάζ: Γωγώ Μπεμπέλου

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials ΕΔΩ





Ειδήσεις σήμερα:

Ναυάγια σε Λέσβο - Κύθηρα: μαρτυρίες σοκ από διασωθέντες και εθελοντές (βίντεο)

Τσαγατάι Ερτσιγές: Ποιος είναι ο νέος Πρέσβης της Τουρκία στην Ελλάδα

Κούγιας για Πισπιρίγκου: το βούλευμα για την Τζωρτζίνα, την “αθωώνει” για Μαλένα και Ίριδα

Gallery