Δώρα Ζέμπερη: Εισαγγελική πρόταση για ισόβια στον δολοφόνο

Η εισαγγελική πρόταση στο Εφετείο Αθηνών, όπου εκδικάζεται η δολοφονία της εφοριακούς, σε δεύτερο βαθμό.

"Είναι απολύτως βέβαιο ότι ο κατηγορούμενος είναι ο δολοφόνος της Δώρας" είπε στους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου η Εισαγγελέας Έδρας η οποία ζήτησε να καταδικαστεί όπως και πρωτόδικα ο Μανώλης Σοροπίδης για τη δολοφονία της εφοριακού Δώρας Ζέμπερη τον Οκτώβριο του 2017 στο Β/ Νεκροταφείο της Αθήνας.

Η εισαγγελική λειτουργός στην πρόταση της ενώπιον του ΜΟΕ για το έγκλημα στο Νεκροταφείο, όπου το 32χρονο θύμα είχε πάει στο μνήμα στενού της φίλου, δήλωσε πως ο δράστης των δεκατεσσάρων θανάσιμων πληγμάτων με μαχαίρι που είχε δεχθεί η εφοριακός στον θώρακα και της ληστείας της τσάντας της είναι ο Μανώλης Σοροπίδης ,καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε δύο φορές ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία και ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα.

"Είναι απολύτως βέβαιο ότι είναι ο δολοφόνος της Δώρας. Ο ιατροδικαστής βεβαιώνει ότι τα πλήγματα αυτά έγιναν με μεγάλη μανία και ιδιαίτερο μίσος από άνθρωπο που ήθελε να κάνει φόνο. Ο κατηγορούμενος βέβαια έπαιρνε και ισχυρά κοκτέιλ φαρμάκων και ναρκωτικών. Καταλήγουμε ότι αυτός που δολοφόνησε τη Δώρα ήταν ένα και μόνο πρόσωπο: ο κατηγορούμενος. Η Δώρα δολοφονήθηκε από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό είναι το ασφαλές συμπέρασμα" τόνισε η Εισαγγελέας η οποία δέχθηκε ότι υπάρχουν "θολά σημεία στην υπόθεση" πλην όμως επεσήμανε ότι "δεν προκύπτει ξεκάθαρα κάτι" που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.

Οι οικείοι της Δώρας Ζέμπερη αμφισβητούν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν η ληστεία της τσάντας, που είχε πέντε ευρώ, και ότι η αγριότητα του δράστη σχετίζεται με την αντίσταση που προέβαλε η εφοριακός και θεωρούν πως η θανατηφόρα άγρια επίθεση δεν αφορά μία "ληστεία μετά φόνου" αλλά μία δολοφονία.

Η δίκη συνεχίζεται.

