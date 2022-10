Οικονομία

Φυσικό αέριο: Η Gazprom “άνοιξε τη στρόφιγγα” στην Ιταλία

Άρχισε και πάλι η παροχή φυσικού αερίου από την ρωσική εταιρεία προς την Ιταλία.

Η ιταλική Εθνική Εταιρία Υδρογονανθράκων Eni ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι, μετά την διακοπή των περασμένων ημερών, «ξανάρχισε σήμερα η ροή φυσικού αερίου της Gazprom προς την Ιταλία.

Στη σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «η προμήθεια φυσικού αερίου κατέστη και πάλι δυνατή χάρη στην επίλυση, από μέρους της Eni και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων εταιριών, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νέο κανονισμό που υιοθετήθηκε από την ρυθμιστική αρχή της Αυστρίας».

Η παροχή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ιταλία είχε διακοπεί την 1η Οκτωβρίου επειδή ήταν αδύνατον να συνεχιστεί η ροή του αερίου μέσω της Αυστρίας, όπως είχε υπογραμμίσει η Gazprom.

