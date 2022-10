Κοινωνία

Κύθηρα – Μεταναστευτικό: Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί τουλάχιστον 80 μετανάστες, με τους ανέμους να φτάνουν και τα 10 μποφόρ.

Τουλάχιστον 80 μετανάστες διασώθηκαν μέχρι στιγμής μετά την πρόσκρουση και ημιβύθιση ιστιοφόρου σε θαλάσσια απόκρημνη περιοχή, στο Διακόφτι Κυθήρων.

Στο σκάφος επέβαιναν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μέχρι τώρα οι αρχές, 95 άνθρωποι.

Η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζεται υπό δυσμενείς συνθήκες, καθώς πνέουν άνεμοι έντασης 8 με 10 μποφόρ.

Στο σημείο βρίσκονται παραπλέον πλοίο, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού , στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, στελέχη της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής καθώς και εθελοντές διασώστες.

Προς εκεί κινούνται πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος, Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού και ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 209 σημεία

Λέσβος - Μεταναστευτικό: Ναυτική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Καιρός: νεφώσεις και βοριάδες την Πέμπτη