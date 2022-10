Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Στο εδώλιο για το θάνατο της Τζωρτζίνας με βούλευμα - καταπέλτη

Αποπειράθηκε να τη σκοτώσει και στο Καραμανδάνειο με κεταμίνη, λένε οι δικαστές. Η περιγραφή για τα κίνητρα και την προσωπικότητά της.



«Κόλαφος» είναι το βούλευμα που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας για την Ρούλα Πισπιρίγκου.

Την παραπομπή στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρούλας Πισπιρίγκου για το θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας αποφάσισε με βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας.

Οι δικαστές Γεώργιος Κασίμης, Πρόεδρος Πλημμελειοδικών, Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος και Θεοδώρα Τραϊανίδου, Πλημμελειοδίκες, παραπέμπουν σε δίκη την 33χρονη κατηγορούμενη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Στο σκεπτικό του βουλεύματος γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 9χρονης Τζωρτζίνας, όταν το παιδί νοσηλευόταν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας τον Απρίλιο του 2021.

Οι δικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απόπειρα να θανατωθεί το κοριτσάκι δεν έγινε με ασφυκτικό τρόπο, αλλά με τη χορήγηση κεταμίνης. Με τον ίδιο τρόπο, με τη χορήγηση της ίδιας ουσίας τελικά το παιδί κατέληξε τον Ιανουάριο του 2022 στο νοσοκομείο Παίδων.

Στο σκεπτικό τους οι δικαστές αναφέρονται στις καταθέσεις ιατρών και σε άλλα στοιχεία, τα οποία τους οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο αποκλεισμός της μύτης και του στόματος δεν είναι πρόσφορος τρόπος ώστε να προκληθεί ανακοπή, σημειώνοντας πως η κατηγορούμενη χορήγησε μη επακριβώς ταυτοποιήθησα ουσία, κατασταλτική του κεντρικού νευρικού συστήματος, με πιθανότητα που αγγίζει τη βεβαιότητα η ουσία αυτή να είναι κεταμίνη.

Μία ουσία που συγκαταλέγεται σε εκείνες που είναι ικανές να προκαλέσουν ανακοπή και η οποία επέφερε πτώση των σφύξεων και μηδενισμό του κορεσμού στο οξυγόνο .

Στο πολυσέλιδο βούλευμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο κίνητρο της κατηγορούμενης που αποδίδεται αφενός στην εμμονή της με τον Μάνο Δασκαλάκη και αφετέρου στο χαρακτήρα της.



Σε ό,τι αφορά στον θάνατο του παιδιού στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», το δικαστικό συμβούλιο, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα Γιώργου Νούλη, αποφαίνονται πως Ρούλα Πισπιρίγκου τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις που της αποδίδονται με δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με το βούλευμα, η 33χρονη χορήγησε τη θανατηφόρα ουσία στην κόρη της στις 29 Ιανουαρίου μέσα στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ ήταν μόνη της στο δωμάτιο μαζί της.

Μεταξύ άλλων στο βούλευμα αναφέρεται για την προσωπικότητα και τα κίνητρα της 33χρονης: «Η κινητροδότηση της κατηγορούμενης ως προς την εκπόρευση της ως άνω εξακολουθητικής αξιόποινης συμπεριφοράς της ελέγχεται στα δυσμενή και παθογενή χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς και της ιδιοσυγκρασίας της, που αποκρυσταλλώνονται, κυρίως, σε ιδέες μεγαλείου συνδεόμενες με τη δημοσιότητα / διασημότητα, αλλά μη έχουσες έρεισμα στην πραγματικότητα, στον ενστερνισμό της αντίληψης πως μπορεί κανείς να αποκτήσει δημοσιότητα / διασημότητα μέσα από παραβατικές πράξεις, στη διαρκή διαπραγμάτευση μεταξύ αλήθειας και ψέματος, πραγματικού και μη πραγματικού, σε αποστέρηση κάθε γνησίου συναισθήματος, σε επικέντρωση (κατά προεξάρχοντα ρόλο) σκέψεων και επενδύσεων γύρω από τον ήδη εν διαστάσει σύζυγό της και υποστηρίζοντα την κατηγορία, με ενδιάθετη έκφραση κτητικότητας επ’ αυτού, στη διακατοχή της από την ιδέα / φόβο της εγκατάλειψης, στην απόδοση μεγάλης σημασίας στο να βρίσκεται κανείς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μέσω της διασημότητας που προσφέρει η δημοσιότητα, στην αντίληψη των παιδιών της ως μια ναρκισσιστικής προέκτασης του εαυτού της και σε προσέγγιση εξιδανίκευσης του θανάτου, καταδεικνύεται, κατά την κρίση του παρόντος Συμβουλίου, θρασύτητα, έντονη αντικοινωνικότητα, αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, ταπεινά ελατήρια και ιδιαίτερη επικινδυνότητα της κατηγορούμενης…»

Τέλος, τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσαν το παραπεμπτικό βούλευμα δέχονται πως πρέπει να συνεχιστεί η προφυλάκιση της 33χρονης για ένα εξάμηνο ακόμη. Το σκεπτικό τους είναι ότι η κατηγορούμενη είναι ύποπτη τέλεσης νέων, όμοιων αξιόποινων πράξεων ακόμη και κατά των δικών της ανθρώπων.

Συνεχίζεται η "κόντρα" Αλέξη Κούγια και Όθωνα Παπαδόπουλου

Σε νέα ανακοίνωση του, ο Αλέξης Κούγιας αναφέρει τα εξής:

«Θέλω να κάνω μια έκκληση προς τον συνάδελφο κο Όθωνα Παπαδόπουλο. Θέλω να τον παρακαλέσω να σταματήσει τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, οι οποίες δίνουν το δικαίωμα στους διοργανωτές των λαϊκών δικαστηρίων εις βάρος της κας Σωτηρίας Πισπιρίγκου να συνεχίζουν και να διαιωνίζουν την παράνομη κακοποίηση της αλήθειας εις βάρος της εντολέως μας, χρησιμοποιώντας με κακόβουλο τρόπο την επαγγελματική μας οντότητα και προσωπικότητα.

Δυστυχώς, τα συγκεκριμένα πρόσωπα μη έχοντας τη δυνατότητα να συνεχίσουν αυτά τα λαϊκά δικαστήρια, λόγω της δικής μου απόλυτης επιλογής να μην νομιμοποιώ με την παρουσία μου αυτήν την παράνομη συμπεριφορά τους εις βάρος της κας κατηγορουμένης, κατάφεραν και δημιούργησαν εντέχνως μια δήθεν προσωπική μας αντιπαράθεση, εξασφαλίζοντας μια ανέξοδη για αυτούς μεγάλη τηλεθέαση.

Αυτή η αντιπαράθεση δεν ωφελεί σε καμία περίπτωση την εντολέα μας, αλλά συγχρόνως μας εκθέτει και τους δύο και δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που θα περίμεναν 6 μήνες να τους κλείσουμε ραντεβού στα γραφεία μας, για να μας συναντήσουν, να συζητούν και να αξιολογούν την προσωπικότητα μας.

Σε κάθε περίπτωση ως εμπειρότερος και μεγαλύτερος σε ηλικία δικηγόρος θέλω να παρακαλέσω τον κο Παπαδόπουλο να ακούσει αυτή την έκκλησή μου και, αν δημιουργήθηκαν κάποιες μεταξύ μας διαφορές, αυτές μπορούν να λυθούν σε προσωπικό επίπεδο με μια απευθείας συζήτηση πρόσωπο προς πρόσωπο και όχι μέσω «πρωινάδικων» και «μεσημεριανάδικων» που έχουν καταστρέψει τη ζωή και τη δημόσια εικόνα εκατοντάδων αξιόλογων ανθρώπων».





