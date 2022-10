Νόμπελ Λογοτεχνίας στην Ανί Ερνό

Ποια είναι η συγγραφέας Ανί Ερνό, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Η Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2022 για το "θάρρος και την κλινική οξύνοια με την οποία αποκαλύπτει τις ρίζες, την αποξένωση και τους συλλογικούς περιορισμούς της προσωπικής μνήμης", ανέφερε η επιτροπή που απονέμει τα βραβεία.

Η Ερνό, το έργο της οποίας είναι κυρίως αυτοβιογραφικό, είναι 82 ετών.

Το βραβείο απονέμει η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 920.000 ευρώ).

This year’s #NobelPrize laureate in literature Annie Ernaux has said that writing is a political act, opening our eyes for social inequality. For this purpose she uses language as “a knife”, as she calls it, to tear apart the veils of imagination. pic.twitter.com/TQm6rxjvMp