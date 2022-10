Λας Βέγκας: φονική επίθεση έξω από καζίνο

Νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω του ο δράστης, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι, μεταξύ άλλων, σε κοπέλες που βγάζουν φωτογραφίες με περαστικούς έξω από τα καζίνο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, δύο εκ των οποίων θανάσιμα, έξω από καζίνο του Λας Βέγκας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter, συνελήφθη ένας ύποπτος και διεξάγεται έρευνα για την αιματηρή επίθεση.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό αν νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

An attacker with a large kitchen knife killed two people and wounded six others in stabbings along the Las Vegas Strip before being arrested Thursday, police said. https://t.co/bbCAJX4fd6