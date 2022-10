Παράξενα

Πεμπλς: Πέθανε η γηραιότερη σκυλίτσα στον κόσμο (εικόνες)

Το φοξ τεριέ που κατείχε το ρεκόρ του πλέον ηλικιωμένου σκύλου στον κόσμο, ειχε... περιέργα γούστα στην διατροφή του, τα τελευταία 10 χρόνια.

Η Πεμπλς, η σκυλίτσα που κατείχε το ρεκόρ του γηραιότερου σκύλου στον κόσμο, πέθανε στις αρχές της εβδομάδας σε ηλικία 22 ετών στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες στον ιστότοπό του.

Το θηλυκό αυτό Φοξ Τεριέ θρεφόταν από το 2012 με τροφή για γάτες, γεγονός το οποίο μπορεί να συνέβαλε στην μακροβιότητά του.

"Η Πεμπλς, ο γηραιότερος σκύλος στον κόσμο, δυστυχώς πέθανε, από φυσικά αίτια και ήρεμα στο σπίτι της, έχοντας γύρω της την οικογένειά της", γράφουν οι άνθρωποι που την είχαν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

Αυτή είχε γεννηθεί στις 28 Μαρτίου του 2000 στο Λονγκ Άιλαντ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην πολιτεία της Νότιας Καρολίνας. Η μικρόσωμη και βάρους μόλις δύο κιλών σκυλίτσα έφερε στον κόσμο 32 κουτάβια στη διάρκεια του μακροχρόνιου βίου της.

Η Πεμπλς ανακηρύχθηκε ο γηραιότερος σκύλος στον κόσμο τον Μάιο του 2022 κατά τη διάρκεια επίσκεψης ειδικών του Βιβλίου Γκίνες, τον θεσμό που καταγράφει τα ρεκόρ σε όλους τους τομείς. Σύμφωνα με την Τζούλι Γκρέγκορι, που την είχε, το μυστικό της μακροβιότητας και της υγείας της Πεμπλς κρύβεται στην φροντίδα της υγιεινής της, την οποία τηρούσε "με την μεγαλύτερη προσήλωση".

Η Πεμπλς, λάτρης της μουσικής κάντρι, πέθανε πέντε μήνες πριν να γιορτάσει τα 23α γενέθλιά της.

