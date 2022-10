Κοινωνία

Ναυάγιο στην Λέσβο: Τουρκικά αλιευτικά συνόδευσαν την βάρκα με τους μετανάστες σε ελληνικά χωρικά ύδατα

Νέα στοιχεία από τις καταθέσεις διασωθέντων για το ναυάγιο στην Λέσβο. Περιέγραψαν όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ που ξεκίνησαν από την Τουρκία.



Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και την διάσωση αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή της Λέσβου, μετά το ναυάγιο, κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί – εντοπιστεί 28 αλλοδαποί, εκ των οποίων 9 γυναίκες έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” για παροχή πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν 18 σοροί (16 γυναίκες, 1 άνδρας και 1 ανήλικο αγόρι), οι οποίες μεταφέρθηκαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας βλέπει μια σημαντική μαρτυρία από τους διασωθέντες του ναυαγίου, οι οποίοι με τη βοήθεια μεταφραστών έδωσαν πλήρη περιγραφή των όσων συνέβησαν το μοιραίο βράδυ που ξεκίνησαν από την Τουρκία για τη Λέσβο.

Όπως είπαν στα στελέχη του Λιμενικού, έφτασαν ως την οριογραμμή με τη βοήθεια και τη συνοδεία τουρκικών, όπως όλα δείχνουν, αλιευτικών.

Στις καταθέσεις τους διασωθέντες του ναυαγίου είπαν πως όταν ξεκίνησαν από την Τουρκία, τους συνόδευαν δύο με τρία αλιευτικά σκάφη, τα οποία ήταν αριστερά και δεξιά από τη δική τους βάρκα και «έκοβαν» τον αέρα.

Στην συνέχεια, όπως είπαν, κάποια στιγμή, μάλλον όταν έφτασαν στην οριογραμμή με την Ελλάδα, τα αλιευτικά έφυγαν και γύρισαν προς την Τουρκία.

Λίγα λεπτά αργότερα μέσα στη θαλασσοταραχή άρχισαν να βυθίζονται, όπως περιέγραψαν.

Συνεχίζονται οι έρευνες και στα Κύθηρα

Τουλάχιστον 80 μετανάστες διασώθηκαν μέχρι στιγμής μετά την πρόσκρουση και ημιβύθιση ιστιοφόρου σε θαλάσσια απόκρημνη περιοχή, στο Διακόφτι Κυθήρων. Ανάμεσα στους διασωθέντες ήταν 62 ενήλικες (55 άνδρες και 7 γυναίκες) και 18 ανήλικοι. Έντεκα από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Στο σκάφος επέβαιναν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μέχρι τώρα οι αρχές, 95 άνθρωποι.

Η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζεται υπό δυσμενείς συνθήκες, καθώς πνέουν άνεμοι έντασης 8 με 10 μποφόρ. Το ιστιοφόρο , στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Στο σημείο βρίσκονται παραπλέον πλοίο, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού , στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, στελέχη της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής καθώς και εθελοντές διασώστες.

