Αποστολάκης: Ο Ερντογάν κινείται μεθοδικά στην παγκόσμια προπαγάνδα (βίντεο)

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, μίλησε στον ΑΝΤ1. για τις προκλήσεις του Τούρκου Προέδρου κατά της Ελλάδας. Το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φίλη.



Τις συνεχιζόμενες προκλήσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις απειλές κατά της Ελλάδας, με αφορμή και την παρουσία του στην άτυπη Σύνοδος την Πράγα και το επεισόδιο στο δείπνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης.

Για την παρουσία του Ερντογάν στην Πράγα ο κ. Αποστολάκης είπε πως «υπήρχε μια ελπίδα ότι θα έδειχνε διαφορετική στάση αλλά επιμένει στο ίδιο στυλ» και πρόσθεσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεν κατάφερε να γίνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό, καθώς και ότι και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν έδειξαν κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε.

Ο κ. Αποστολάκης ανέφερε ακόμα ότι ο Ερντογάν «προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει την διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα δημιουργεί την ένταση».

Σχετικά με το ενδεχόμενο επίθεσης από την Τουρκία, ο κ. Αποστολάκης σημείωσε ότι «εκει που έχουν φτάσει τα πράγματα με τις δηλώσεις και τον Ερντογάν που προσπαθεί να κερδίσει στην γεωπολιτική σκακιέρα πόντους λογικά δεν τον συμφέρει να κάνει κάτι».

Σημείωσε ακόμα ότι ο Τούρκος Πρόεδρος «διαβάζει τις αντιδράσεις και συμπεριφέρεται ανάλογα», ωστόσο σύμφωνα με τον κ. Αποστολάκη «δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει τίποτα».

Για την στάση της Ελλάδας είπε ότι θα πρέπει να δει πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση και τόνισε ότι το βασικό είναι η διπλωματία. «Ο Ερντογάν κινείται μεθοδικά στην παγκόσμια προπαγάνδα», είπε τέλος ο κ. Αποστολάκης.

Από την πλευρά του, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης σχολίασε το πρωτοφανές «μπρα ντε φέρ», ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ερντογάν και στο πού αποσκοπεί ο Τούρκος Πρόεδρος με αυτή την τακτική. Ο κ. Φίλης, μεταξύ αλλων, τόνισε ότι η Τουρκία προσπαθεί να παρασύρει την Ελλάδα στο λάθος.

