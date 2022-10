Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκρηξη στη γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με την Ρωσία (εικόνες)

Ισχυρή έκρηξη στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς. Φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων διερχόμενης αμαξοστοιχίας.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκε τεράστια έκρηξη στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα στο Στενό του Κερτς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA έκανε λόγο για πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στη γέφυρα στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Η κυκλοφορία και τα σιδηροδρομικά δρομολόγια διεκόπησαν, με ρωσικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για ατύχημα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν θύματα, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια του ατυχήματος.

Η γέφυρα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις υποδομής της Μόσχας στην κατεχόμενη χερσόνησο.

BREAKING: Explosion hits the Crimean Bridge, causing a fire on the railway and a section of road to collapse#CrimeaIsUkraine #Ukraine #Russia #crimeanbridge #railway pic.twitter.com/EGhgVtKJzX — kiran joshi (100% Follow Back) (@kiranjoshi235) October 8, 2022

