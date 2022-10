Κόσμος

Ουκρανία: Η Ρωσία προειδοποιεί τις ΗΠΑ για απευθείας πόλεμο

Για πόλεμο ΗΠΑ – Ρωσίας προειδοποιεί ο Ανατόλι Αντόνοφ, ο Ρώσος πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον. Τι αναφέρει για την αποστολή αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.



Ο Αντόνοφ ανέφερε πως η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να στείλει επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία εγείρει απειλή για τα συμφέροντα της Μόσχας και μεγεθύνει τον κίνδυνο ένοπλης σύρραξης μεταξύ των 2 χωρών.

«Αυτό το εκλαμβάνουμε ως άμεση απειλή για τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας μας», σημείωσε ο Αντόνοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

«Η προμήθεια στρατιωτικού υλικού από τις ΗΠΑ και συμμάχους τους δεν σημαίνει μόνο παράταση της αιματοχυσίας και νέες απώλειες, αλλά αυξάνει επίσης τον κίνδυνο απευθείας στρατιωτικής σύγκρουσης ανάμεσα στη Ρωσία και τις χώρες τις Δύσης», επέμεινε και αξίωσε η Ουάσινγκτον «να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειές της που μπορεί να έχουν σοβαρότατες συνέπειες».

